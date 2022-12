El pasado 28 de noviembre Emaya inició la recogida de residuos domésticos «puerta a puerta» en la zona norte de Palma (Secar, Establiments, etc). Para entendernos esto significa la retirada de los contenedores separativos (por colores) y la recogida diaria de bolsas o de pequeños cubos (de plástico no reciclado) colgadas en las fachadas que dan a la calle. Emaya proporciona el material inicial para ello, o sea, los ganchos, los cubos, algunas bolsas para el reciclaje... Cómo colocar estos ganchos, aquí vale la imaginación. También viene un curioso calendario imantado totalmente equivocado en cuanto a quién va dirigido, y que ya se ha visto que es el origen de muchas equivocaciones: en vez de estar pensado para que se imante en la nevera del usuario está pensado para pegarlo al camión de los que recogen los residuos, que es a quien no tiene que ir dirigido. O sea, si un residuo, por su icono: «ha de ser recogido el martes», esto es el martes a primera hora, en vez de señalarlo para el martes debería señalarlo para el lunes noche, o sea para «sacarlo al gancho» la noche del lunes que es cuando obliga la normativa, aunque también lo puedes sacar hasta las 6 de la mañana, seguro que es «lo que pretendían»... En fin, espero que sea por el incremento del reciclado de nuestros residuos.