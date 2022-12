Segons s’ha anunciat, la gratuïtat en el transport s’extendrà als autobusos TIB i a l’EMT. Hem vist com la gratuïtat dels trens ja ha creat problemes no prevists tant als usuaris (aglomeracions, conflictes i empentes per accedir als vagons) com als treballadors (tensions, dificultat per tancar portes i complir els horaris...) I és previsible que augmentin amb les festes de Nadal. Els principals perjudicats són els usuaris que l’empren per anar a les seves obligacions. Siguin feina, escola, acudir a serveis de salut...

En el cas de l’EMT, com a usuari que visc a Establiments utilitzo la línia 16 actualment, pagant, ja en determinat dies i hores els autobusos de la línia 16 s’omplen a mitjan camí i els que volen pujar en el tram de General Riera ja els troben complets i han d’esperar 20 minuts al següent. Si és gratuït, més gent voldrà colcar fins i tot si no te necessitat. És massifica. Per altra part, el que no costa res ni s’aprecia ni es respecta. Fàcilment pot induir a l’abús (els carteristes i altres malfactors ho tenen més fàcil). Si ara un passatger no compleix les normes de seguretat i de respecte, el conductor el pot fer baixar i , si vol continuar viatjant haurà d’esperar un altre autobús i pagar. Però, si tanmateix no paga, li surt gratis i no té perquè rectificar. En definitiva, opin que la gratuïtat no compensa la pèrdua de qualitat. A vegades tenc la sensació que els qui prenen segons quines decisions sobre serveis públics no els utilitzen mai.