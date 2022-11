Es imposible evitar escribir estas líneas con cierto desencanto. Leí en este mismo diario que los socorristas tienen un nuevo convenio y con ello se intenta paliar la precariedad con un aumento del sueldo. Pues aquí un socorrista, en su primer año en Palma, para hablar de precariedad.

La solución no pasa por subir los sueldos, que también. La precariedad va más allá.

Precariedad, además, es que no te hagan contrato de alquiler la empresa para la que trabajas y así no poder empadronarte aún habiendo residido más de 180 días. Perdiendo ventajas por ser residente y gastando en transporte. Precariedad es que te prometan estar cerca de tu puesto de trabajo porque saben que no tienes vehículo y tengas, en algunos casos, que hacer dos horas, de ida y de retorno, en el bus más otra media hora andando. Dejándote solo tiempo para descansar y trabajar. Precariedad es que tú coordinador te diga que solo vienes a trabajar y que ellos se salten las normas y tú tengas que acatarlas por miedo a perder el empleo. Precariedad es hacer horas extraordinarias pero que tú convenio te digan que son ordinarias. Precariedad es que te obliguen a trabajar renunciando a tus días libres y haciéndote sentir culpable. Precariedad es que te obliguen a hacer funciones diferentes a los que realmente te han contratado. Precariedad es hacer favores a tu empresa mientras ellos no te hacen favores a ti. Precariedad es que te ofrezcan un trabajo con unas condiciones y cuando llegues te informen de una realidad alternativa.

Esto es precariedad, quien lo ha vivido lo sabe.