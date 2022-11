Les elevades temperatures d’aquesta tardor a Mallorca deixen clar que qualcuna cosa succeeix amb el clima. El nostre mapa del temps s’està alentint per causa d’un desmesurat escalfament de l’Àrtic. El consegüent estancament meteorològic és motiu dels actuals episodis de calor a zones de predomini anticiclònic com és el cas de Mallorca aquests dies. Arran de la situació, podem sentir com l’estiuet de sant Miquel a finals de setembre s’ha allargat fins a enllaçar pràcticament amb el de sant Martí ja al novembre, tot per causa de les ja establides altes temperatures. Especialment preocupant és saber que aquestes seran globalment majors any rere any per motiu d’un efecte hivernacle creixent. Malgrat l’actual mal generat pel CO₂ emès, continuem consumint energies fòssils sense cap pudor.

El clima, el temps i les estacions són qüestió de tothom. Si no volem l’actual situació, qualcuna cosa haurem de fer. Estem a bastament alertats però insuficientment mentalitzats.