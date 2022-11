Si compres més quan hi ha llumets estàs tan trabucat com les gallines de granja. Si per vendre necessites lluminària enganadora no confies gens en el que vens. Vols així que hi confii jo? Pot ser vendries millor en la penombra. Si has de viure Nadal comprant, quan tot està més car, no estàs en crisis econòmica, estàs en crisi mental. Estàs sonat.

Un Nadal sense tant de renou seria molt més solidari, autèntic i cristià. I si no ho entens així que punyetes celebres? Amagues ta crisi existencial rere lluminària? I per que ens has d’endossar els teus complexes il·luminats i egoistes als que gaudim millor de tot de manera més discreta. Ningú mai pensa amb noltros i pot ser som majoria. Nostres autoritats tenen la obligació de vetllar per nostra salut pública i mental. Si redueixen els llums de Nadal a la meitat pot ser ens faran a tots més feliços i segur que més solidaris. Si l’estalviat va pels més necessitats tot encara millor. I els comerciants? Pot ser tenen més ventes de productes més bons i que se venem sense tanta parafernàlia i guanyen en consciència. En salut. I pot ser guanyen també fidel clientela de tot l’any i un poc més normal. No interessa?