Som un usuari assidu de l’autovia de Manacor, la MA-15, i em sorprèn la falta de compliment pel que fa al límit de velocitat que en fan una gran majoria de taxis, els de la matrícula posterior de color blau cel. També és extensible a camionetes de repartiment de mercaderies, si bé no en un percentatge tan alt. No sé com s’ho fan perquè no els sancionin. És que tenen bo o cera del Corpus, que els altres no tenim? Saben on i quan hi ha la patrulla de la Benemèrita?