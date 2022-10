És indignant veure com l’abalisament que s’ha posat al freu de sa Galera impedeix a les petites barques, especialment les de rem o vela, navegar des de Cala Gamba a Can Pastilla. A més de privar l’única protecció dels vents de fora d’aquesta part de la badia, dificulta l’accés a l’illot de sa Galera, com sempre s’havia fet i obliga a allunyar-se més de 300 m per passar per fora de l’escull que hi ha al SW de l’illot, amb la dificultat que, per aquestes barques, suposa haver-lo de remuntar, especialment quan hi ha mar o vent de fora, i el perill que suposa aquest escull que no es veu. És decebedor veure com es perden llibertats i es prenen decisions fredament des d’un despatx sense tenir en compte les conseqüències que se’n deriven. L’illot i el seu freu sempre ha estat un punt de referència tant per Cala Gamba com per Can Pastilla i era un punt d’unió, cosa que ara es pretén eliminar. Un entrebanc més, si no bastava amb el fondeig, ara la toca a la navegació, adeu a l’antic principi de «La libertad de los mares».