Todos estamos sometidos a este tipo de llamadas de empresas energéticas, telefónicas, bancos, créditos, etc. en las que nos preguntan dónde tenemos contratado un servicio, qué servicio tenemos, cuánto nos cuesta, etc.

Nos llaman a cualquier hora, trabajando, durante la siesta, cenando. Pero no preguntan: «Puede hablar en estos momentos? ¿Está ocupado? Luego nos empiezan a acribillar de preguntas en las que solo decimos datos nuestros. Seguidamente nos van a ofrecer la oferta del siglo... y claro está, llaman no se cuantas veces, con lo que estamos hartos de tal abuso.

A veces comienzo a hablar. Lo primero que digo es que no se quién me llama, puede decirme que es el mismo Presidente del Gobierno pero no tenemos prueba de ello y lo mismo si llama para sacarnos datos personales.

Lo segundo, les pregunto si saben que están molestando, que comprendo que deban trabajar, pero no así. En síntesis, si quiero comprar algo, voy donde me interesa, me informo y compro, pero me niego a comprar algo que lo mismo es peor, más caro.

Debería existir una ley de consumo donde se prohíba estas llamadas. Si tengo un movil es para comunicarme con quien me interesa pero no para aguantar propaganda de este tipo.

Con esta carta, me gustaría promover opiniones para caminar hacia esa Ley.