Me alegré un montón al leer, en este diario que Consumo había expedientado la agencia Edreams con una propuesta de sanción de 24.000€ por cobrar a sus clientes un servicio sin su consentimiento expreso.

A principio de octubre, al revisar mi cuenta bancaria, comprobé que Edreams había pasado al cobro, a través de mi tarjeta VISA, la cantidad de 54,99€. Mi sorpresa fue mayúscula ya que no había utilizado los servicios de dicha empresa des de octubre de 2021. Hechas las pertinentes indagaciones a través de mi banco, averigüé que se trataba de una cuota anual por la suscripción del servicio «Prime». ¡Primera noticia de haber suscrito dicho servicio!

Intenté, en vano, ponerme en contacto telefónico con la agencia, pero un robot me repetía una y otra vez que indicara mi número de reserva. No hubo manera de hablar con un ser de carne y hueso. Conseguí entrar en la página de Edreams Prime clicando haber olvidado mi contraseña. Una vez en la página del famoso Club, pude darme de baja de una suscripción a la que no me había dado expresamente de alta. Allí encontré la dirección de un correo electrónico de servicio al cliente donde remití la petición de devolución de mis 54,99€.: no tuve respuesta.

Por precaución, decidí bloquear mi tarjeta VISA a pesar de los contratiempos que esto implica, y solicitar a mi banco que hiciese las gestiones necesarias para anular el cobro indebido.

A los pocos días, este diario publica la noticia de la multa. Repito mi mail de reclamación añadiendo, además, que me había enterado del expediente incoado por Consumo. A los pocos minutos recibo una contestación «no reply» indicándome que mi solicitud será atendida con la mayor brevedad posible.

Continuará…