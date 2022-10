Impossible. Per varis motius. L’escola concertada subvencionada per tots, actua com a privada, sens control i sovint a la contra de la resta de sistema públic. Si no s’elimina aquest des- concert injust i impresentable, cap enteniment és possible. Igual Secundària és mon distint a Primària o Infantil. Tant en manera de fer feina com en interessos i fins i tot en formació. Els professors d’Institut no tenen formació docent, o si la tenen és mínima. I el que és pitjor, molts, la menys preuen i són per allà per que no tenen altra feina. Se faci com els metges. Primer tots docents i llavors que cada un s’especialitzi. Infantil, Primària, ESO- Ciències, Música etc. Ara la consideració de la docència a Secundària és de segona, mentre la Primària o Infantil queden denigrades. I si volen model educatiu no resultadista se llevi Selectivitat i númerus claussus. Tot és incongruència. Igual formació docent. Si no se canvia el sistema universitari i no hi ha primer uns mestres de mestres formats i no com solen ser sovint el darrer cul ditat de departament res mai funcionarà. Consens amb tantes banyes? Titànic.