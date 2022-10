El mes pasado fuimos de vacaciones a un hotel de Mallorca con media pensión, donde como en muchos otros sitios la bebida no está incluida. Durante la comida nos dirigimos al grifo de agua, tratada con osmosis, que estaba situado en el comedor y nos comunicaron que no podíamos beber de esa agua ya que las bebidas no estaban incluidas. Les informamos que según el BOE núm. 85, 9 de abril de 2022, estaban obligados a ofrecer agua del grifo y muy descaradamente nos terminaron diciendo que ellos de esa ley pasaban. Finalmente compramos una botella de agua para evitar discusiones durante las vacaciones. Como consumidores, ¿qué medidas tenemos para hacer valer nuestros derechos?