La baixada de imposts que proposa Feijoo Ayuso Meloni sol surtir molt cara a la ciutadania. Mai se compleix, sols s’ajuda a les grans fortunes i el 99.9% no sols acabem pagant més si no que encara la resta perdem Estat i benestar. En sanitat, en educació, en transport, en vivenda, per tot. Amb la dreta populatxa paguem més i tenim menys per que els doblers engreixen encara més les grans fortunes. S’ha vist ben clar a Madrid- covid amb doble de morts que per aquí. Les polítiques ultra- lliberals com les de Feijoo i tota tropa propera maten més que les epidèmies i que les guerres com les de Ucraïna (Biden versus Putin) que en són conseqüència directa. Són polítiques assassines. I si com postula Forrest Gump un beneit és un que fa beneitures, un que fa i proposa polítiques assassines venudes com a salvadores, que és, a més de mamarratxo?