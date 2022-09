Amb la nova reforma hem de treballar Situacions d’aprenentatge (SA) fet que pot suposar que totes les programacions, Unitats didàctiques i d’altres s’hagin de capgirar. Són mateixos coverbos amb altres paraules per lluïment de bobo- pedagogs desenfeinats i desesperació de pares i docents que hem de fer una feinada amen de nous llibres. Altre animalada de Educació aquí. Sona groller. Si. Tot aquest paperum l’hauria de fer l’administració, però, com que no tenen ni temps ni medis, diuen, la ens endossen als Mestres, que no tenim, se veu res més que fer tampoc. La Conselleria per no tenir, no te ni idees. Observin. Si cada Mestre apliquem una SA amb nostres alumnes, la passem en plantilla ja preparada i la pengem a una pàgina adaptada a tal fi del GESTIB de la Conselleria, tots disposaríem de milers de SA fetes per tots i preparades per a ser usades o adaptades. Tota la temàtica de totes les matèries i edats fetes per tots els Docents a simple toc de clic i que sols suposaria una setmana de feina o menys. Simple i elegant. I solidari. Ens uniria molt. Que hagi de ser l’església i a nivell nacional qui ho hagi pensat primer ja dona idea del poc interès que hi ha per la Conselleria en vers els Docents. Sembla ho fan aposta de fer nos fer feina per que no remuguem. Ens hauríem de plantar tots en observar la manera que tenen de fer-nos fer el pallasso. Sona fatal però ja fa 5 vegades que fem mateixa feina canviant paraules i plantilles i ja crema. Patètic, penós, oiós.