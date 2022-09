A sant Jordi, Palma, no hi ha cap carrer sembrat d’arbres. Vaja per endavant el reconeixement per el passeig renovat, millorat i ben cuidat per part de l’ajuntament.

Però lo cert és que no hi ha cap carrer amb arbres llevat d’un famós lledoner i un tros del carrer Metge Claverol ( vuit arbres), arbres sembrats fa més de seixanta anys per el mateix metge.

Com ens diuen els científics, l’asfalt dels carrers a l’estiu arriben a tenir una temperatura entre seixanta cinc i setanta graus. Davant aquesta realitat és «just i necessari» sembrar arbres als carrers, segons les possibilitats de cada lloc on s’han de sembrar, així com també les varietats adequades. I torn insistir a tots els carrers.

Està demostrat científicament que allà on hi ha vegetació d’arbres hi fa manco calor, una immillorable ombra, menys graus, son grans consumidors de carboni, exhala dors d’oxigen pur, en definitiva benestar i vida.

Deman al consistori de Palma que fitxi uns nous criteris ( ecològics i mediambientals) a l’hora de sembrar arbres i que es faci obligatori per llei als nous carrers i els existents.

Els carrers sense arbres son carrers sense vida. Ningú hi passeja ni son lloc de trobada.

El canvi climàtic negat per una minoria ideològica, ja el tenim aquí també a Sant Jordi, ben present, el tenim per tot arreu i ho domina tot.

Tots som natura, el ser humà i la natura no son coses distintes son una m mateixa realitat. Tothom te l’obligació moral de treballar perquè aquest canvi no ens faci més mal del que ja està provocant, podem fer moltes coses, començant per tots i cadascun de nosaltres i totes les institucions , sobre tot les de més a prop com els ajuntaments.

Sant Jordi ja pateix uns nivells de contaminació insuportables, renou i contaminació d’agents altament contaminats de part de l’aeroport i els avions, però d’aquest tema ja hem parlarem un altra dia. Per això és necessari repensar-ho tot, canviar ,els arbres, son més que necessaris, a Sant Jordi també.