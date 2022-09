Som una petita empresa que ens dedicam al cultiu de garrovers, ametllers i cereal amb l’agricultura ecològica.

Volia fer aquest escrit, ja que diumenge dia 28, vam sofrir un robatori de garroves a una de les nostres finques. Ho vam saber gràcies a l’avís altruista d’uns veïnats. Des d’aquí, aprofit per agrair a tota la gent que fa gestos com aquest.

Quan ho vam saber vam anar directes cap allà, sense pensar-ho dues vegades. Els vam enxampar arreplegant garroves, davall un garrover i vam avisar a la Guàrdia Civil. Mentre que arribava la patrulla, vam tenir moments tensos. En algun moment, vam patir per la nostra integritat física. Tenim molt a perdre amb accions com aquesta. Va arribar la patrulla i es va posar a interrogar a les persones. Van fer un parell de preguntes i els van deixar marxar. Va venir el nostre torn i no van aturar de fer-nos preguntes, si era nostra la finca, si els hi havíem pegat, etc... Ens van comentar que havíem d’anar a posar la denúncia i que ja es veuria. La Guàrdia Civil en cap moment els hi va fer descarregar la garrova que portaven dins la furgoneta, cosa que no entenem. A part, per què van tardar tant a arribar? Nosaltres vam anar sense pensar-ho dues vegades, arriscant-nos a sortir-ne malparats. L’endemà vam anar a posar la denúncia. A les 6 hores d’esperar allà vam decidir marxar de l’oficina sense haver pogut posar la denúncia. Vam sortir desesperats i amb molta impotència vegent com la justícia dona l’esquena als pagesos. Grup Roca, on sou? Hi ha efectius suficients? Hem de perdre jornades de feina a les comandàncies de la Guàrdia Civil o es pot agilitzar d’alguna manera? Per nosaltres va ser una pèrdua de temps intentar fer les coses ben fetes.

I ara la pregunta més important, qui segueix comprant aquesta garrova robada?

Una vegada més, els pagesos seguim a contracorrent. Fins quan?