Durant el procés que pot durar una malaltia es fa necessari tenir al costat persones que et comprenguin, que siguin humanes i que sobretot entenguin al pacient com a persona i no com a un simple número d’història més.

Fa anys vaig tenir la sort, dintre de les coses no tan bones que et dona la vida, de conèixer la doctora Cati Serra, ginecòloga del HUSE. Dic sort, perquè gent tant humana, tant agraida i tant professional com ella sí que és una sort trobar.la. Persones com ella donen sentit a la ciència i a la professió. Gràcies! Gràcies per la teva atenció. Gràcies per la teva humanitat. Gràcies per el teu temps. Gràcies per dur-me a la vida el més important que tenc. Gràcies per acompanyar.me i estar amb mi en tots els moments. Gràcies per els teus ànims i paraules de positivisme. Cati, moltes gràcies per tot el que has fet per jo! Et desitjo en aquesta nova etapa tot el millor.