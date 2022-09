En los últimos años, Mallorca ha sufrido una paulatina invasión de personas y un consumo de territorio tan vertiginoso que empezamos a sentirnos agobiados y colapsados. En temporada estival, vayas por donde vayas, resulta un tormento circular por las carreteras de la isla o visitar algunas de las calas más emblemáticas por falta de aparcamiento o simplemente porque no está permitido acceder a ellas. Un territorio limitado como este tendría que ser protegido de las invasiones y erosiones a las que se ve sometido. El excesivo consumo de agua, la ingente generación de residuos, la alta contaminación del aire, la suciedad que genera tanta gente, el aumento de los ruidos... son algunas de las funestas consecuencias de este descontrol, extensible al resto de las Baleares. Por todo ello, y antes de que sea demasiado tarde para todos, los lumbreras de turno deberían de atarse los machos y salir de su característica inacción e implantar medidas en beneficio de los residentes y de la propia industria. Medidas que pasan por desterrar el alquiler vacacional, limitar la entrada de coches, reducir el número de plazas hoteleras y la más importante: el control de entradas en aeropuertos y puertos. Díficil y laborioso, pero no imposible. La duda es la de siempre: ¿tenemos dirigentes capaces para torear este miura? Por lo demostrado hasta la fecha, no.