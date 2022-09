Fa poc temps un mitjà de comunicació de tendència dretana va declarar: «El PP no pactará con el PSOE la renovación del CGPJ por el bien de España». Reflexionem sobre aquesta declaració. El PSOE és Espanya? Segons el PP, no! Podemos és Espanya? Segons el PP, no! La resta de partits són Espanya? Segons el PP, no! La classe treballadora és Espanya? Segons el PP, no! La Justícia espanyola és Espanya? Si no va al seu favor, no! Llavors, què és Espanya? Segons el PP, Espanya és el PP. Per tant, arribem a la conclusió que tot el que va contra els seus interessos, no és Espanya. Davant d’això, la ciutadania hauria de reflexionar sobre si Espanya és democràtica? Segons la nostra Constitució, sí!

Així doncs, si analitzem el comportament del partit del PP, ens hauríem de fer la següent pregunta: el PP és un partit democràtic? Malauradament, pel bé d’Espanya, no!