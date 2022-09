Quisiera denunciar públicamente las malas artes de la compañía Balearia.

En fecha 11 de mayo compro tres billetes de barco con coche en acomodación camarote para tres, mis dos hijos y yo Valencia -Palma para el 16 de julio. Por ser portador de familia numerosa no puedo sacar las tarjetas por internet y una semana antes me dirijo a la ventanilla para sacarlas y me contestan que hay un contratiempo y no me la pueden dar en ese momento, que me las enviarán. Después de dos días, y como no las enviaban, les llamo para reclamar dichas tarjetas, la sorpresa es que me las envían en acomodación butaca y, tras mi reclamación, me informan de que no hay camarote, que han vendido más de los que tienen. Escribo mi reclamación por escrito en su web, todavía no he recibido contestación. A continuación saco en otra compañía un camarote para dicho trayecto, luego les llamo y les digo que me devuelvan el importe, a fecha de hoy, 18 de julio, han pasado 8 días y todavía no me han devuelto el dinero, ni se han disculpado. Estas estafas están teniendo lugar en nuestra comunidad, lo peor es que las autoridades competentes no hacen nada para remediarlo, ya sea a través de sanciones ejemplares o retirando licencias de transporte. Cada vez que a uno le toca esta mala arte es unas vacaciones rotas, y pérdida de dinero. Luego la compañía hace propaganda para que compres con antelación, yo lo hice con más de dos meses y ya ves para qué sirve. Las navieras nos tratan como animales, primero es la carga y luego el pasaje.

No hay que ser muy viejo para recordar cuando había barco de las islas a la península por la noche, que es cuando ganas tiempo, llegas a puerto por la mañana y vayas a donde vayas tienes tiempo, no así llegando por la noche, te obligan a pernoctar una noche fuera de tu destino. ¿A algún político le importa? Vivimos en una isla y es importante estos detalles. Si la naviera sale tarde por causas no atribuibles al mal tiempo no tiene que pagar sanción, sí las compañías aéreas, ¿por qué? Se preocuparían de que no hubiera retrasos más allá de los incontrolables. Vuelvo a preguntar… ¿a algún político le importa?