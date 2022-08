Més amenaça de rompre el Pacte. Raons no n’hi falten. El PSIB juga amb foc fent de PSOE - dreta espectacular i els seus socis sembla no el poden aturar. I és que les conseqüències per a la ciutadania poden ser encara molt pitjors amb l’extrema dreta a l’aguait. Aquest és, al cap i a la fi, el xantatge- PSOE - gran hoteler. A la fi arriben a un acord venut per algun medi de manipulació com davallada de calçons i per altre com exercici de responsabilitat. I aquí se veu la perruca i la collera de cada un. Als que ja se llepen i se posen ses botes pensant amb rompuda de Pacte se fotin i s’aguantin. O se consolin. Ja tenen la dreta comandant on volien. O esperen encara més garrofes pagades nostres? Escrivim sovint per fugir de tanta impostura Sra. Cladera, Prohens i etc.?