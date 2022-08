La ministra Alegría diu que el repte per a la docència és aconseguir una millor selecció d’ alumnes en la carrera docent a partir de les proves de maduresa dissenyades a tal efecte. És a dir, si el sistema no funciona és per que el docent està mal format? Els docents som una malformació del sistema? Els docents Sra. Alegría som els que aguantem el sistema a pesar de que ens davallin sou any rea any (enguany un 8%!). La prova de maduresa als 18 anys sols aconseguirà que el 95% de mestres futurs siguin dones i que a més entrin les més nota- làbia, no necessariament millors docents. I més per aquí que som gent discreta i tardana però feinera. De res servirà tampoc si no se reforma la UIB de dalt a baix i se procura l’accés a la docència universitària de professors no ditats amb un procés de selecció just i universal. Per Magisteri ens enviaven els darrers associats de professors. Era com un càstig o desprestigi però alguns s’ho prenien amb humor i eren bons. Res ha canviat des d’ aleshores. La UIB és dinosaure de sang freda. No som els docents el problema del sistema educatiu Sra. Ministra. Són les inversions i la resta de sistema (la pobresa social, la concertada selectiva i consentida, la Universitat endogàmica etc). És la societat que no valora nostra feina per que veu que qualsevol Nota ignorant és idolatrat i que qualsevol ignorant apadrinat i corrupte arriba a polític, a Presidente o a elefant. A ase. Amb humor...