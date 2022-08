Davant el reguitzell de desastres que està fent Pedro Sánchez i el seu evident desgast i pèrdua de popularitat, pens que el PSOE s’hauria de plantejar cercar un substitut, si no vol perdre les properes eleccions per golejada. Als Països Catalans hi ha bons substituts, que comprenen la situació actual internacional i de l’estat espanyol, desastrosa per desabastiment i inflació galopant, i amb la perspectiva d’entrar en recessió la propera tardor. Dins el partit hi ha bons polítics que podrien salvar la greu situació en què es troba actualment. Podem podria recuperar una part de la caiguda del PSOE, però no bastaria per poder governar. No s’ha d’esperar als fets consumats i a la derrota previsible i més que probable. Rectificar és de savis, però què Sánchez pugui sortir d’aquest pou on s’ha ficat ell mateix sembla impossible.