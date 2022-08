El calor excesivo y duradero como el que tenemos ahora, no debe confundirse con un golpe de calor o una insolación.

Pues, sin estar expuestos al sol, pueden padecerlo, los ancianos, que sin aire acondicionado en sus casas, no pueden salir; con lo que la temperatura ambiental en que viven es superior a los 30º.

Algunas enfermedades, sobre todo bronco-pulmonares, necesitan tratamientos con medicinas guardadas a menos de 25º grados, y si eso no se hace no son efectivas; es como si no las tomaran.

Pocos se fijan en esto y no preguntan a los médicos si pueden conservarlas (sin mojarlas) en la nevera, y sólo sacarlas unos minutos antes para aspirarlas.

El personal sanitario debería tener muy en cuenta esto, para evitar muertes prematuras.

Por lo tanto, si hay que poner aire acondicionado para bajar la temperatura, no basta con que sólo se baje a 28º, sino a 25º. A menos que se desee reducir el número de pensionistas.