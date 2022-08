Me ha sorprendido el servicio que dicha empresa esta dando por la zona en que vivo y me desplazo para caminar.

Un día sorprendí a un dirigente de dicha empresa, tomando nota de algunas aceras que debían limpiarse ya que había crecido la hierba que por descuido o no darse cuenta los limpiadores, era necesario quitar. No es muy frecuente, que sepa, ver un alto directivo de la empresa ocuparse de estos detalles.

Todos sabemos que los domingos, las papeleras de ciertas zonas de Palma se llenan de residuos, botellas y demás suciedad que se produce. Dichas papeleras la mayoría no se cambiaban las bolsas hasta el lunes. Lo que al estar llenas a tope, algunas veces, no podías echar residuos de lo que fuera. Me he dado cuenta que por la zona donde vivo, sobre las ocho de la mañana, un empleado con una furgoneta de la empresa cambia las bolsas de las papeleras, lo que permite tenerlas vacías y poder usarlas sin tener desperdicios por el suelo. No se si se da en otras zonas.

Es necesario que de la misma manera que denunciamos el mal servicio que ciertas instituciones que nos prestan, con los impuestos que pagamos. Es dar la enhorabuena por la prestación que nos dan.