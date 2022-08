La policia s’afanya a llevar un cartell o pancarta antimonàrquica de davant el Casal de Son Vent (Palacio de Mar y viento pels monàrquics) però no n’ha llevat cap de les Corridas de toros (cervells torturadors) que publiciten maltractament animal evident. Ho poden fer? És legal? Qui ha donar l’ordre? La pròpia policia o l’Ajuntament? Llevar uns i deixar altres te significat inconscient? Imaginin si fos al contrari com ens agradaria. Anem malament o és la llei que està malament? O tot depèn de qui dona les ordres? O depèn de la patrulla policial de torn. O depèn del Rei o del seu entorn? No sabem que fa més por.