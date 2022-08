Todavía no hemos salido de nuestro asombro ni de nuestra indignación. En DM de 18 de julio de 2022 se publica la siguiente noticia: «…Un millón de euros para la mejora de accesibilidad de comunidades de propietarios….» La convocatoria de subvenciones es de la Consejería de Asuntos Sociales y Deportes que como objetivo se propone facilitar el acceso a los inmuebles tanto a personas mayores como personas con discapacidad y/o dependencia. Salió publicado en el BOIB el 2 de julio de 2022 (Núm. 86). Dado que cumplíamos con los requisitos decidimos presentarnos pero, hete aquí, que había que tener finalizadas las obras el 15 de septiembre del presente. ¿Quién puede llevar a cabo estas obras que requieren proyecto, licencia y tiempo de ejecución dentro de este plazo?: Nadie. ¿Quién se beneficiará entonces de estas subvenciones europeas? Solamente aquellas comunidades que tuvieran ya las obras ejecutadas y, que además, tenían suficiente capacidad económica para llevarlas a cabo sin necesidad de estas subvenciones ya que éstas no eran conocidas. Sí, por otra parte, según los requisitos de la convocatoria eran subvencionables los gastos de los proyectos que se ejecutasen dentro del periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2020 y el 30 de julio de 2022 ¿Cómo no se publicó en esas fechas en el BOIB y se dio a conocer con la debida anticipación para que pudieran acogerse comunidades con dificultades económicas y problemas de accesibilidad? ¿Quién nos puede explicar cómo se ha podido producir semejante despropósito? Sin duda alguna, esta subvención no beneficiará a los colectivos más desfavorecidos de nuestra sociedad que, son en definitiva, los que más lo necesitan y menos recursos tienen.