¿Cómo es posible que en un Área Rural de Interés paisajístico de la Serra de Tramuntana enclavada en Bunyola colindante con la Finca pública de Raixa (Refugio de fauna) se permita dar licencia para abrir una pista o camino con el fin de dar acceso y servicio a un particular que ya se sirve de una pista forestal que transita por este paraje de sostenibilidad y medio ambiente contraviniendo todos los intereses generales, medioambientales y paisajísticos de los usuarios del patrimonio de la UNESCO de la Serra de Tramuntana? ¿Cómo es posible que el Ayuntamiento de Bunyola con la complicidad de la Gestión de Raixa (Consell de Mallorca) permita con esta licencia incrementar el riesgo de incendios, atentar contra el paisaje y el medio ambiente y privar a los usuarios de este patrimonio con las vistas al Puig Colomer y Falconera y que es de tránsito diario muy saludable y accesible para personas con dificultades de movilidad, personas mayores, niños y familias además de deportistas, ciclistas y caballistas que se verán obligados en un futuro a un desvío por un solo camino con las consecuencias y confrontaciones de tránsito que les conllevará este nueva obra con el objetivo de cerrar una vía ya existente para cultivo y el beneficio de un particular en contra del interés general?

«Senyors consellers i senyores conselleres, la serra i Raixa no és ca vostra, es ca nostra de tots els ciutadans de Mallorca i voltros com a servidors públics haveu de vetl.lar per no perjudicar el medi ambient i els nostros interesos generals» «Posau fil a l’agulla».