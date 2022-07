Ahir vaig anar al mercat i em va fer molta pena veure 12 parades tancades que es lloguen i/o es venen. En el darrer any ha minvat molt i ningú fa res per reactivar-lo.

Tenim la sort de tenir al barri un mercat únic a ciutat que crec que és el més significatiudel barri i no feim gaire per conservar-lo. Pareix que la febre especulativa que afecta als voltants del barri també s’ha fitxat en aquest lloc emblemàtic i si es deixa morir per inacció de totes, serà més fàcil per un «grup inversor « fer una «proposta de millora» i acabar incloent un Mercadona o bé fer un mercat de tapes pels turistes i «hipsters» de ciutat. Llavors uns pocs guanyaran i moltes perdrem, i Pere Garau es sumarà a la llista de barris engolits per la gentrificació.