Lunes, 19h de la tarde, paso por la Plaza de Can Pastilla, un barrio turístico pero tranquilo y residencial, y me encuentro a una mujer defecando y orinando en plena calle, sin esconderse, sin disimular, con descaro y en frente de la oficina de Correos y el Centro de Salud. La mujer, que es conocida por los vecinos de la zona, va visiblemente afectada por alcohol y otras sustancias.

Desde hace unos dos años, los vecinos de la calle Dofí tenemos que convivir con un grupo de personas que decidieron acampar con unos colchones en uno de nuestros portales. Esto no supondría un problema si esas personas decidiesen ser respetuosas con los vecinos que amablemente estamos aguantando como podemos.

Pero el problema empieza cuando te ponen tres colchones en la puerta de tu casa. La falta de higiene y la cantidad de basura que ya acumulan hacen que no solo no podamos pasar cerca, sino que además, los vecinos que viven en los pisos de arriba no puedan tener abiertas sus ventanas. ¿Por qué tenemos que soportar que a cualquier hora del día estén bebiendo, drogándose o manteniendo relaciones sexuales de forma pública? Porque se les ve, no se cortan ni un pelo y lo hacen a cualquier hora del día.¿Se imagina alguien lo que es estar pasando por ahí en ese mismo momento con un niño pequeño por ejemplo? La semana pasada, sin ir más lejos, uno de ellos murió como consecuencia en plena calle y a plena luz del día. Boom: Un cadáver frente a una plaza donde además de haber negocios y vivir gente, los niños juegan.

El alcalde vino de visita, saludó y conoció de primera mano la situación. Sus palabras: «No podemos hacer nada». Mientras tanto, el sitio del fallecido ya lo ha ocupado otro.

Frustración. Eso es lo que sentimos. No pedimos que no haya gente viviendo en la calle, entendemos que hay situaciones y entendemos que no todo el mundo puede acceder a una vivienda. Simplemente pedimos lo que damos: respeto y empatía.