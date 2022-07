El Camí de l’Escolta de Valldemossa és curt, però molt ric en història i en miradors.

És un camí històric utilitzat per a la vigilància nocturna enfront del perill de les razzies dels pirates. Des d’alguns punts del seu traçat els vigilants podien escoltar el renou produït a uns centenars de metres més abaix pels invasors i les seves naus que aprofitaven la nit per atracar. De dia permet als passejants vistes panoràmiques sobre el meravellós litoral.

Aquest camí és patrimoni dels valldemossins. Durant bastants anys els seus accessos estaren tancats amb filferro. Fa pocs, el varen tornar obrir, amb uns accessos nous. Hi havia barreres amb passador que permetien passar-hi de punta a punta. Avui he tornat (com faig cada any) i he trobat la barrera del costat dret, mirant a la mar, tancada amb un pany de codi de números. Com que no sé el codi, no he pogut accedir, Justament el darrer tram del camí passa per davant d’un edifici nou, gran i luxós, edificat sobre aquell paratge protegit.

Sembla que una altra vegada interessos privats s’apropien del patrimoni col·lectiu.

Esperant que les autoritats el facin obrir.