Hace unos días, con un amigo, fuimos a almorzar a un Restaurante, al ir aparcar el coche no llevaba monedas sueltas para poner el tíquet de la ora. Como resulta que estaba cerca el restaurante el amigo que me esperaba, al entrar y verle sentado en la mesa… le pedí una moneda de un euro, me contestó que no tenía e inmediatamente una persona que estaba en otra mesa, desconocido, comiendo, junto a la nuestra se sacó una moneda y me la ofreció. Le contesté que al volver de poner el tíquet le devolvería la moneda. Al regresar y cambiar así lo hice.

Me extrañó que sin conocerme me hubiese hecho el favor e inmediatamente, me dijo recuerdo a dos profesores de cuando estudiaba, que siempre he tenido presente, uno de los cuales era mi amigo. Me ha hecho pensar los miles de personas que en su puesto de trabajo han aportado sus conocimientos para corresponder a la demanda de personas, que gracias a ellos les han marcado para toda la vida, su honestidad y que cumplen con su responsabilidad y ayudan a los demás. En estos momentos en que algunos creen que la solución es invadir otro país a base de cañonazos y bombas, en que miles de niños y mayores, los que sobrevivan, quedaran marcados para toda la vida. El mundo sigue avanzando por los hechos tan sencillos de lo cotidiano.