Diu el senyor Josep Borrell que Rússia és culpable d’un crim de guerra, per impedir la sortida del blat ucraïnès pel port d’Odessa. Vegem-ho, però, d’un poc més a prop.

Resulta que, segons informacions anteriors, és el govern ucraïnès el qui ha minat les aigües d’Odessa, per impedir l’aproximació de la flota russa i un desembarcament naval en aquella ciutat, mentre que els russos han repetit en moltes ocasions que no tenen cap inconvenient en què els vaixells carregats amb gra puguin sortir d’aquell port. Ara, per fer-ho s’han de desminar les aigües, i això els ucraïnesos, comprensiblement des de una lògica purament militar, no ho volen fer.

Els trens ucraïnesos carregats de blat, segons la mateixa informació periodística sobre les paraules de Borrell, arriben tanmateix fins a la frontera polonesa i la de Romania, sense cap impediment ni atac per part de l’aviació ni l’artilleria russa, a pesar que podrien fer el viatge de tornada cap a Odessa carregats de l’armament que envien els països de l’OTAN, i de fet ho deuen fer perquè els míssils i l’aviació russa han bombardejat repetidament i destruït depòsits d’armament a la ciutat d’Odessa enviat per aquells països, i per qualque banda deuen entrar i arribar fins a Odessa, justament. Encara que n’hi ha d’altres que arriben a Lvov. Però a pesar d’això els russos permeten la sortida del blat ucraïnès per aquelles fronteres, per motius humanitaris.

Tot això el senyor Borrell no ho pot ignorar, però aprofita qualsevol oportunitat per fer propaganda anti russa. Ell que ha visitat el seu amic Zelenski, com altres líders occidentalss, a Kíev sense que li passàs res, quan hauria estat molt fàcil als russos enviar-li,i enviar-los, un bon cacauet, sense que fos cap crim sinó una acció purament militar.