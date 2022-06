Enguany, estudiants de l’IES Joan Alcover s’han hagut d’enfrontar a les seves pors, han reflexionat sobre la massificació turística, s’han solidaritzat amb una persona discapacitada, han viscut el suïcidi d’un company i han presenciat sis assassinats, entre altres experiències. Totes han estat possibles gràcies al Teatre Principal, a Produccions de Ferro i als teatres municipals. Sense la seva ajuda i les seves propostes, el nostre alumnat no hauria viscut vides diferents, no hauria eixamplat els seus horitzons intel·lectuals o no hauria pogut gaudir d’un tast d’un espectacle tan complet com l’òpera.

Volem agrair, doncs, que aquestes entitats, públiques i privades, posin a disposició de la comunitat educativa tota una sèrie d’incentius que -n’estam convençuts- contribueixen d’una manera engrescadora i alternativa a la formació acadèmica. I encara que sembli desconcertant, volem agrair, també, que s’hagi posat un preu a les entrades, que no s’hagin regalat. La cultura que es regala queda denigrada i infravalorada. En canvi, la que té un preu assequible, com han fet aquestes entitats, s’integra a la societat i va guanyant valor i adeptes a poc a poc. No podem acabar els agraïments sense tenir unes paraules per a n’Elisabet, la taquillera del Principal que ens atén amb amabilitat, professionalitat i una bona dosi de paciència. Esperam continuar amb aquesta tasca pedagògica i cultural durant molts de cursos més. Animau-vos-hi!