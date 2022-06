En las páginas de opinión de su diario del pasado martes 31 de mayo, José Luis Sánchez Torres, Gerente de Producción de Correos Área Este, se autocomplace escribiendo un artículo en el que intenta vender al público en general, y a los baleares en particular, la diversificación y ampliación del servicio de correos en nuestras islas. Todo eso de Correos Frío, Correos Cargo y PDAs, está muy bien, pero a mí me bastaría con que me llegaran las cartas, incluso las intrascendentes o las que contienen facturas. En dos ocasiones en un intervalo de tres meses se han extraviado dos cartas que debía recibir de MUFACE, así como otras dos conteniendo documentación importante, enviadas por los Servicios Funerarios de Madrid en octubre del año pasado y en abril de este año. Estoy intentando ponerme en contacto con Paco Lobatón porque estarán en algún sitio, pero ¿quién sabe dónde?

Por cierto, que tampoco estaría de más que los carteros que se encargan de repartir los certificados o envíos similares en los que es precisa la firma del destinatario, se dignaran llamar al timbre en lugar de dejar el aviso en el buzón -o por debajo de la puerta de calle- afirmando que no había nadie en el domicilio cuando la mayoría de las veces no es sino una burda mentira.