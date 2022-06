Despues de haber leído este artículo: «La extrema derecha más radical de Alemania se reúne este fin de semana en Mallorca», pensaba mandar mi opinión, porque si no parece que estoy acuerdo con este asunto. Con más que una razón no queremos turismo de borracheras etc., pero estos eventos con gente de este tipo, los cuales están públicamente contra la democracia, me parece aún menos deseables. En Alemania algunos de estos «señores» están bajo vigilancia por su comportamiento antidemocrático. Si tiene que serlo, por menos no tendríamos que publicarlo en la primera página, el próximo paso será que una revista alemana hable de ello y como consecuencia más tarde sale algo en la Bild en Alemania. Exactamente lo que ellos buscan, publicidad. Los que conocen la historia de los años 30/40 saben que tuvimos una amplia representación de alemanes, amigos del régimen, viviendo en Mallorca.

Es, como dijo un profesor de historia: lo único que aprendemos de la historia es el hecho que no aprendemos nada. Como alemán tengo vergüenza.