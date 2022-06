Se queixen els bobos de que el turisme envaeix el camp? No l’ha envaït més Ciutat? No tenen dret els terratinents i els pagesos a beneficiar- sen? Fa 60 anys que el turisme destrossa el camp. Els doblers entren i surten tot en mans dels que exploten territori, patrimoni, mar, sol, arena i aigua de tots. Queixar- se de que el turisme arribi al camp és de ignorants, de insensibles o de barruts. Tot Mallorca és un gran creuer. Des romans, i pot ser abans, nostra economia és colonial, comercial i insostenible.

El comerç és font primera de nostra riquesa i no és cap pecat. És progrés. En aquest context proposem model islandès. Que el pagès de veritat pugui explotar també sa propietat com a turística lligant cada plaça agrícola a hectàrees productives. Campings i caravanings i Paradors del Govern, respectuosos i cuidant el patrimoni. I tot sense haver de comprar places, al contrari, però amb control estricte del pactat. Amb recolzament del Govern per be que els històrics grans abusadors treguin sa fel per sa boca. Ja que tenim turistes arreu, que la suposada riquesa que porten no se quedi en mans dels de sempre. Utopia? Si la dita esquerra festeja igual els grossos amb moratòries draconianes i injustes tot per afavorir els monopolis actuals, encara més, però no impossible.