Aquesta ha estat la primera onada de calor al mes de maig d’ençà que es tenen registres. La causa és el canvi climàtic del qual en som responsables. No fer res per evitar-ho indica ignorància, despreocupació o fer negoci amb activitats no sostenibles.

El problema més greu que té la humanitat actualment és l’encalentiment del planeta. Moda, viatges, família, benestar econòmic i creences perden el sentit si tot conclou en una pròxima extinció. Mirar cap a un altre costat és l’actual comportament, que tan bé reflecteix la pel·lícula No mires arriba dirigida per Adam McKay i protagonitzada per Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence entre d’altres. Concloure dient que és responsable explicar als nostres fills que el desastre climàtic que viuen és per la nostra causa. Enrere han quedat els temps de falsa realitat. Prioritzar la qüestió en tots els nostres comportaments no és obsessió, és obligació.