Una panadería me tienta con un «cruasán de chocolate». Paso al mostrador y me llevo además «pan de cereales» y «bizcocho integral». Al atacar al bollo cornudo me enderezo indignado. Mi avezado paladar detecta un insípido sucedáneo de chocolate. Empiezan las sospechas. ¿Llevará mantequilla o grasa de palma? Y ese epitético pan de «cereales» ¿habrá residido antes en grados negativos? ¿Cuánto vive ese turgente bizcocho? ¿Son íntegros sus harina y panadero?

Hoy estamos muy cerca de la información y la consultamos constantemente porque nos importa no sólo nuestro placer, sino también nuestra salud. La repudiada macroindustria alimentaria evidencia al menos un indudable honor nutricional al mostrarnos preceptivamente los tipos de grasas, fibra, calorías, aditivos, caducidad, modo de conservación o descongelación previa. La transparencia informativa ayudaría a la supervivencia del buen artesano justificando su calidad con un jugoso etiquetado. Europa debe legislar.