Curioses són. Avui i com a docents som més moderns que fa 15 anys. S‘afegeixen modes i se pretén un canvi mal venut. Molts docents així no hi creuen i amb llibertat de Càtedra ho aplicaran com podran. Altres seguiran com sempre. I en tenen/tenim dret. I ho volen ja, venen eleccions. Si el que se pretén necessita anys¡. A les braves ni aprenen els nins ni funcionem. La nostra és feina emocional. No som robots. No han tingut ni deixons de fer- nos plantilla amb competències, criteris i sabers bàsics. No en sabem han contestat. Si són 200 i només és cortar y pegar¡. Llavors diran que tot ho han fet amb els Mestres. Vergonya¡. I si la reforma tira envant els alumnes se trobaran amb que la societat per desgràcia capola cap a altre banda.

Volen que l’ensenyament funcioni? Comencin per dalt. Dupliquin inversió. Fumiguin Universitat i la facin justa. Formin be als Mestres i llevin Selectivitats i numerus claussus. S’oblidin de PISAs manipulades i infumables i se preocupin de igualtat d’oportunitats i del benestar de docents i alumnes. Soquin (o eliminin) la Concertada que fa el que vol encara per la EGB, s’oblidin de copeos i d’ eleccions i ens deixin ensenyar tranquils. Com que res del que hem dit se farà la Lomloe se derrogarà abans de ser aplicada per be dels hijos de en front dels més humils. I ja que els Sindicats- venuts o aturats- no se’n preocupen, estaria be que, com en el TIL, els Mestres ens plantéssim Constitució en ma i ens neguéssim a reproduir tal cinisme.