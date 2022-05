Els grups i associacions pro defensa dels Camins Públics, en especial GADMA, Plataforma pro camins públics i oberts, Associació de Veins de Palmanyola i Lobbybou varen poder fer una intervenció breu en el programa Cinc Dies de IB3TV el passat dia 27 d’abril. Se instava a l’Ajuntament de Bunyola a l’apertura immediata del tram que uneix les poblacions de Palma, Son Sardina i Palmanyola, amb la finca pública de Raixa. Al programa va entrar en directe el Batle de l’Ajuntament de Bunyola per respondre a la sol·licitud i va dedicar la seva intervenció a xerrar de la normativa i la dificultat que suposa la presa de decisions, sense donar ni una alternativa eficaç i ràpida, quan se dur lluitant el tema des del 2015 i el Consell i l’Ajuntament han senyalitzat el camí com a GR221 en el tram que va des del antic Can Penasso amb Raixa, sense tenir aprovat el catàleg, la qual cosa no compleix la normativa. Aquesta jugada seria encertada per potenciar la zona i la finca, si no hagessin obviat el tram del mateix camí, que enllaça amb Palmanyola. Pareix que la immissió de la finca privada en el camí públic, i la quantiosa documentació entregada pels representants, no és un tema que els hi interessi, per això i com que no han fet els deures a temps en fer l’inventari, se treuen de la màniga una modificació al catàleg per poder donar-se, a ells mateixos, una pròrroga de quatre anys més, per fer la feina que no han fet; d’aquesta manera en el futur i aprofitant la creació del Refugi i l’Escola de Margers a Raixa, podran penjar-se totes les medalles i rebre les felicitacions. I així, com el mateix camí, passa el temps mentre fan passar als ciutadans per beneits.