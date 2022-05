Alguns d’aquells que a finals de gener, durant el Benidorm Fest, van posar el crit en el cel per ser Chanel, la triada per a representar a Espanya al Festival d’Eurovisió, ara l’adulen. Independentment de l’execució de l’actuació, la lletra i la posada en escena no han variat. Tal vegada hauria d’especificar-se quina és la voluntat d’aquest concurs, simplement entretenir o dur a terme una funció pública, llançar missatges proactius en millora de la societat (que no indulgents).

Si es tracta d’entretenir a qualsevol preu, muts i a la gàbia però, si es vol aconseguir alguna cosa més, la veritat és que les crítiques al fet que s’emporti el guardó Ucraïna són infundades perquè no es pot comparar la lletra d’unes mares que lluiten per sobreviure en un escenari de guerra amb les d’una dona que utilitza el seu cos per a manipular als homes.