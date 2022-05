Arreu del món, més del 20% dels adolescents experimenten trastorns mentals, però una part d’aquest percentatge no es diagnostica ni es tracta de la manera adequada. Per nosaltres, és necessari comprendre que és una situació cada vegada més comuna i que ens hem de pendre més seriosament.

Actualment, el col·legi, les relacions familiars i la COVID tenen un gran impacte en la salut mental dels joves. En el cas de la convivència familiar, la covid ha afectat bastant en aspectes com l’ansietat, la depressió i el distanciament entre els familiars, i fins i tot ha contribuït a l’augment de conductes agressives. A més, s’ha comprovat que les menors s’han vist més afectades per aquesta situació que els menors.

En l’àmbit acadèmic, la salut mental també té un gran impacte. Aproximadament un 61% dels estudiants es veuen pressionats per la societat i per les altes expectatives de treure bones notes. De fet, aproximadament un 31,9% pateix ansietat pels estudis. Els joves hi han de dedicar molt de temps i això provoca que deixin de fer activitats en el temps lliure, cosa que els causa estrès i altres trastorns.

Sens dubte, la salut mental provoca canvis físics i psicològics. Dins d’aquests trastorns, podem trobar l’anorèxia i la bulímia, que provoquen problemes en l’alimentació; l’insomni i el somnambulisme; la paranoia i el narcisisme, que provoquen alteracions en la personalitat; i la depressió i la bipolaritat, que estan relacionades amb la conducta.

D’altra banda, les xarxes socials són un dels factors que més afecta la salut mental dels joves pel que fa a l’ansietat i la depressió. Els grups d’edat que les usen més són els adolescents. Les xarxes fomenten la comparació amb altres persones i això pot crear un sentiment de solitud i baixa autoestima, a més d’una tendència a cercar el perfeccionisme, que pot causar ansietat. Segons un estudi sobre la salut mental fet amb joves britànics a Instagram, 4 de cada 5 joves senten que la seva depressió empitjora amb l’ús de l’aplicació.

El bullying i el cyberbullying són dos dels problemes que més afecten la salut mental dels joves, i les xarxes socials els poden fomentar. Els nens les usen constantntment i permeten que l’assetjament que passa a l’escola continuï a casa. A més, aplicacions com WhatsApp o Instagram (de missatgeria instantània) permeten difondre imatges ràpidament, facilitant-lo. De fet, 7 de cada 10 joves pateixen ciberassetjament, una situació que pot provocar baix rendiment acadèmic, depressió, ansietat i problemes d’insomni i alimentació.

En conclusió, considerem que els trastorns mentals en els joves no tenen prou consideració social, tot i l’augment, per exemple, dels casos de suïcidi. Per aquesta raó, volem conscienciar sobre la importància de l’atenció, sobretot dels pares cap als joves, perquè actuïn davant la possible aparició de qualsevol d’aquestes afectacions.