Des de fa un temps, als pobles de Puigpunyent i Galilea, és una causa impossible du a terme reformes o obres, si ca teva llinda amb un carrer o un carreró.

Quan vas a demanar llicència a l’Ajuntament per una reforma a una casa antiga, te’l deneguen si no compleixes la normativa de deixar tres metres de la casa al carrer, per tant, has de xapar la casa. Això suposa passar a tenir un carrer ample i això fa que es perdi l’encant dels carrers estrets dels pobles de la Serra.

Per altra banda, quan és una obra nova, el primer veïnat/ada que sol·licita la llicència és qui ha de donar els tres metres, sense que els propietaris de l’altra part del carrer hagin de fer res.

El resultat a dia d’avui és que tenim carrers desiguals, un tram ample i els altres estrets. I les cases dels puigpunyentins i galileus de tota la vida queden sense rehabilitar.