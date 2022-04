El passat dia 24 d’abril es va convocar una marxa a Palmanyola. Aquesta iniciativa, a instàncies del grup GADMA i del LOBYBOU d’aquesta localitat, sorgeix per la necessitat imperiosa de reclamar, per enèsima vegada, l’obertura del Camí de Passatemps, que uneix Palma amb la finca pública de Raixa. Camí usurpat, per una propietat que ha fet seu un camí que és públic, i que és la porta d’entrada a la Serra de Tramuntana.

El tema és vell i mal de coure i tot passa per tenir ben inventariats els camins públics, encara que el incompliment per part dels ajuntaments a la seva creació, s’ha generalitzat arreu del país. Hi ha una plataforma Ibèrica pels Camins Públics d’ús públic, de titularitat municipal, molt activa també, que reclama el dret de les persones a gaudir del medi ambient i a respectar la transhumància com a bé cultural.

El inventari té com a objectiu primordial clarificar la titularitat pública o privada dels camins que integren la xarxa viària d’un municipi. Hi ha molta informació documentada a instàncies d’associacions i particulars. També hi ha intervencions de viva veu, com la del Sr. Miquel Canals, veí de Bunyola, que podeu trobar a Youtube, una queixa, clara i sincera i molt crítica, que a través del seu comentari tan sentit «Els dueños de ses finques s’han fet el camí seu» ens fa adonar-nos del que perdem si no se protesta, si no se mobilitza, si no se crida. Amb aquesta actitud no domés ens roben el dret al desenvolupament local, principalment enfocat al senderisme, també el Patrimoni Cultural.

En què penseu propietaris tancant el que és un bé comú? No vos emportareu res, ni vosaltres, ni els vostres descendents. L’única cosa que és eterna, està escrita a les Pedres dels camins que han d’esser Patrimoni de Tots, per dret propi.