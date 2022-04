Hem passat una pandèmia de més de dos anys amb repercusions diverses, repercusions per a l’economia, per la vida de les persones, per la salut física i psíquica... amb repercusions variables depenent de la situació particular de cada una.

I ara, ara ens imposen una manera de procedir davant un conflicte i ens veim totes implicades en una guerra en Occident. Fins quan s’ha d’apostar per la guerra?

L,anàlisi no importa tengui moltes dades i encara que estic interessada en el que passa al meu país i llegeixo i escolt tot el que puc, no soc una experta però sempre m’he declarat com una pacifista, he lluitat pels valors de la pau, he transmet aquesta opció dins la meva professió, he aportat part de la meva vida a n’aquesta causa, com a dona amb aquesta senyera: Ni pau que ens oprimeixi ni guerra que ens destrueixi.

Tal vegada l’anàlisi de la situació històrica i actual sigui complexa però per la gent del carrer, o és guerra o és pau, no hi ha més tonalitats. Fins quan s’ha d’apostar per la guerra?

Si posem a la balança el que s’ha fet per la pau és molt poc . Si posem a la balança el que se fa per la guerra, és molt, és quasi tot. Les conseqüències de l’aposta son destructives, en vides, en vivendes, en patrimonis, en economia, en valors... Fins quan s’ha d’apostar per la guerra?

Basta! Basta ja! Volem viure! Volem educar en valors. Jo tenc poca responsabilitat en relació a la responsabilitat que teniu desde la política, desde els Governs, des dels poders...

Desde la desesperació d’una ciutadana faig una reflexió en veu alta i clara. Vosaltres, els més responsables, podeu permetre un referèndum on la gent poguem decidir perquè volem que s’aposti, per la guerra, per la pau? Una pregunta que no es preste a cap confusió i convide al vot de la totalitat de la ciutadania.