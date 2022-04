La selección balear de fútbol femenino, solicito la colaboración gratuita de un fisioterapeuta para asistir a un campeonato, pagando únicamente los gastos del viaje y estancia. Es sorpresivo que a estas alturas la Federación de Fútbol con los federados que tiene no pueda pagar los honorarios de un profesional, al igual que supuestamente cobran los entrenadores o preparadores, pero también es sorpresivo la reacción del colectivo de fisioterapeutas, reaccionando contra la federación y su colegio profesional en las redes sociales porque no le pagan por su servicio, al parecer denigra su profesión la carencia de honorarios y critican que sus representantes hayan remitido el email como intermediarios tal y como lo divulgan a los cuatro vientos que permite la informática.

Quizás algunos de ellos a tengan un buen trabajo, incluso centros donde cobran (por sus servicios), pero parecen ignorar a todos aquellos que se inician el la profesión y precisan darse a conocer participando en lo que sea como forma de captar clientes, ignoran a todos aquellos que precisan «algo» que poner en sus currículos porque lo dejarían en blanco, como también ignoraran a todos aquellos fisioterapeutas que acompañan a equipos deportivos que no pueden sufragar los honorarios de tan «excelsos» profesionales. También ignoran a todos aquellos fisioterapeutas que seguramente estaban en sus casas y cerrando centros en el covid, cuando otros compañeros se la jugaban atendiendo valientemente en las UCIS a los enfermos del covid, como también ignoran voluntarios de ONG que cobrando solo los gastos, se desplazan por el mundo y otros lugares, dignificando la fisioterapia con su presencia, sin poner en duda el capital de quien les pide su colaboración. Así y todo, resulta hasta paradójica la publicidad reiterada de «somos sanitarios», olvidándose de lo que significa la entrega de esta digna profesión y que al parecer algunos olvidan tal condición y no se mueven si no hay «pasta» por medio.

Como seguidor de redes, vista la noticia, gracias por nada fisioterapeutas de que «o pagas o no me muevo», es una pena que unos pocos hayan hecho tan poco para la fisioterapia. Y gracias al resto de fisioterapeutas que sí, deben cobrar por su servicio profesional ¡por supuesto! y que con sus actos voluntarios enaltecen y acreditan su valía humana y profesional cada día como sanitarios que son, y a los que tanto hay que agradecer.