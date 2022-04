Cuando era joven tenía un perrito en casa, de la raza «pastor mallorquín» negro, muy bonito y alegre. Me di cuenta que parecía débil, que le faltaba fuerza en las patitas. Entonces me dije voy a consultar al veterinario. Él observó al perrito y me aconsejó hacerle un vendaje a las dos patitas delanteras. Pasaron las horas y al día siguiente cuando fui a verle, me encontré que se había quitado todo el vendaje, seguramente con los dientes, debía estar inquieto, incómodo, no estaba a gusto. Entonces me fui otra vez a consultar al veterinario, y él me aconsejó que quizás debería probar darle pienso para perros «Purina». Yo intenté cumplir el consejo. Pasaron los días, las semanas y el perrito seguía igual. Un día mi madre me comenta que quizás necesitaba otras vitaminas, así lo hicimos y el perrito poco a poco al cabo de unas semanas empezó a tener más fuerza, a levantar las patitas...

Esto me lleva a pensar que hay personas también que necesitan diferentes vitaminas para que les den más fuerza, más vida. ¿Hay solución a corto plazo? Para mí una de las funciones de la política es hacer posible lo deseable. El Ferrocarril de Sóller es una fuerza para los trabajadores y trabajadoras, es vida... hacia el pueblo de Sóller. El Ferrocarril de Sóller es un servicio público y por consiguiente tiene que funcionar todo el año. Quiero y deseo pensar que Usted quiere al pueblo de Sóller, a sus vecinos, me extrañaría comprobar que no es así. Sea cual sea la dirección de la empresa del Ferrocarril de Sóller debería tenerlo en funcionamiento durante todo el año. Muchos se acuerdan de que antes funcionaba todo el año ¿O no? ¿Por qué ahora no? Primero te ignoran, luego se ríen de ti, después te atacan. Ellos siguen poco a poco, lentos, sin corazón, día a día, semana a semana, mes a mes, año en año y nosotros y nosotras los trabajadores y trabajadoras, intentando, procurando hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Triste, muy triste, deprimente. ¿Por qué? O tal vez, también quizás nos quieren privar de la primavera y con ella las esperanzas, color, alegría en los momentos que observamos tranquilos el paisaje, en definitiva la paz serena. Quien tiene la paz en su conciencia lo tiene todo. ¿No cree Usted que no son las formas y maneras adecuadas? Usted, como Alcalde tiene tareas a cumplir a favor de los vecinos, tiene funciones y competencias. Cada persona es responsable de sus actos, es más sencillo de lo que parece. Lo más doloroso, pienso, de las cosas malas es el silencio de las personas buenas. Le pido, por favor, que haga un esfuerzo. Algunos de los responsables que lo eligieron para que desempeñe el cargo que representa, no dudo ni por un momento que entenderán mi deseo (y de muchos más). En estos momentos estoy escuchando una canción de John Lennon llamada Imagine ¿Le dice a Usted algo? Estoy muy cansado, he trabajado cuatro horas, cincuenta y ocho minutos y treinta y tres segundos. Necesito un descanso. Un trabajador del Ferrocarril de Sóller.