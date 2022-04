L’episodi de la retirada d’un cartell, on la dibuixant i humorista feminista Diana Raznovich deixava anar una gens velada crítica als jutges per l’actitud que mantenen al davant de la sagnat problemàtica dels maltractaments a les dones, em provoca una sèrie de reflexions.

D’entrada, que es limiti la llibertat d’expressió, que s’impedeixi a qualsevol persona dir en públic o en privat allò que pensa sobre un afer determinat, em sembla del tot criticable. A considerar que aquesta concreta limitació de llibertat afecta, per un costat, a la mateixa artista, que es veu impossibilitada de fer pública la seva creació. Per l’altre, ens afecta a tots, a tots els ciutadans, que som els destinataris potencials del missatge que l’artista ens volia transmetre i que no ens han deixat que ens arribi.

A més a més, el cartell descrivia una dona maltractada al davant d’un jutge que li expressava la seva incredulitat perquè estava viva. Les associacions judicials, indignades, s’han alçat per protestar per allò que consideraven una desconsideració a la seva feina i al Govern de la CAIB, sol·lícit, li ha faltat temps per disposar la retirada del cartell.

Malament, doncs, pels dos actors destacats. Malament pels jutges, incapaços d’acceptar les crítiques, incapaços, ells mateixos, de captar la sensibilitat social i actuar en conseqüència. Incapaços d’entendre la problemàtica de les dones maltractades. Malament també pel Govern, que ha assumit un paper repressor en posar-se al costat de la censura i del poderós i, al cap i a la fi, en admetre que la crítica que el cartell expressava no estava justificada. Mentrestant, les gran derrotades són les dones maltractades i, per descomptat, la llibertat d’expressió.