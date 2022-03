La carn és la carn i més en quaresma. Cruissing és la pràctica de sexe amb desconeguts i en llocs públics. La dreta més rància però que va de moderna ha denunciat que pes Carnatge- BIC Paleontològic sen practica. Vaja novetat! Curiós és que alguns encara se fixin amb aquestes ximpleses que no fan mal a ningú mentre aquest BIP litoral, el millor del Mediterrani del seu tipus, pateix enderrocs, formigonats, motoristes, espolis, i mil i un atemptats patrimonials a plena llum del dia. Alguns perpetrats fins i tot per les institucions responsables de la seva preservació. El cruissing no espenya patrimoni (han de ser molt bèsties), la resta si. I les actituds retrògrades encara més. Amb tanta mirada sucia, és difícil que se pugui armar una dreta normal. Ni fent cruissing entre tots sumaran si sols se fixen amb aquestes cosetes. Tanta beaturia falsa és rebentadora. Faria rialles i tot si tot no explotés llavors en tantes bombes i depravació.