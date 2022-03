Me siento solidario, igual que muchas personas de Campanet, y apoyo al señor Lluís Viñes cuando escribe su carta Barra lliure. Analizando el mensaje de su carta es fácil observar que se trata de personas tontas, incultas y que confunden educación por respeto. La autoridad ¿quiere y no puede o puede y no quiere? o se trata de ignorancia... La dignidad de un pueblo no se merece el atropello de gente que tuvo muy buenos maestros y ha olvidado lo que aprendió.